Blandine RANCOULE

Titulaire d'un master responsable d'organisation et ingénierie de la formation et d'un master en conseil en éducation, je m’investis aujourd’hui au sein d’une équipe dynamique où je mets à profit mes compétences, mes qualités de communication et d’organisation ainsi que ma forte capacité de travail. Ceci afin d’initier ma carrière professionnelle dans les métiers de la formation.

Mon objectif reste de participer activement au développement de la formation tout au long de la vie.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Relationnel

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Communication

Recrutement