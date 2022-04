Blandine RENAUD

Architecte d'intérieur en freelance depuis plus d'un an, je suis actuellement à la recherche active d'un emploi. Le statut d'auto-entrepreneur m'a permis de réaliser quelques projets de réhabilitations, d'aménagements intérieurs (décoration et agencement) et de mettre en place des pièces nécessaires pour un permis de construire. Je travaille avec les logiciels CAO/DAO tels que Archicad, Autocad, Artlantis et SketchUp, avec lesquels j'ai réalisé des plans d'exécution durant d'autres expériences professionnelles.



De formation bac+4 et diplômée d'un diplôme supérieur en architecture d'intérieure, j'ai eu l'occasion, cette année, d'organiser un workshop international de design en Chine durant 6 mois, avec la France et la Pologne. Cette expérience, alliant design d’espace et art traditionnel chinois, m’a permis de découvrir une nouvelle manière de travailler et d’appréhender ce domaine.



Mes compétences :

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max

Google Sketchup

OpenOffice