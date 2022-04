Blandine RICHARD

Ayant finalisé mes études d’architecture d’intérieur à l’école Supérieur des Arts Saint Luc de Tournai (Belgique).

Je suis actuellement à la recherche d’un premier emploi qui me permettrait de mettre en application mes compétences acquises au cours de mes formations mais également qui m’offrirait les possibilités de travailler en équipe, de mieux comprendre le monde de la vente et d’aller au contact de la clientèle afin de développer, mon sens du relationnel .

Pouvoir me former et apprendre au sein d’une entreprise serait pour moi un grand plaisir et un extraordinaire défi professionnel.

Avec pour ambition le fait de devenir un jour décoratrice intérieur indépendante ,je reste cependant ouverte à toute propositions d'emploi dans le cadre de l'aménagement ,la décoration et même l’événementiel.



Mes compétences :

3D Max ,Cura

Autocad

In Design ,Microsoft PowerPoint ,Word

Photoshop

SketchUp