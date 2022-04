Je souhaite exprimer et mettre à profit mon savoir-faire au sein d'une entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements professionnels. Ce stage me permettrait d’approfondir mes connaissances théoriques dans le domaine de la formation et la gestion des emplois.

Je suis immédiatement disponible et suis mobile pour tout éventuel déplacement sur l'île.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access