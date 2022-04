Femme passionnée et positive qui transmet son énergie.

Envie de partager la notion de plaisir dans le travail.

Aime se fixer et réaliser des objectifs commerciaux ambitieux , les réaliser en collaboration avec mon équipe afin de les faire grandir et monter en compétence.

Partager au quotidien c' est la garantie d'un meilleur lendemain !



Mes compétences :

Animation commerciale

Négociation commerciale

Management commercial

Formation

Marketing

Stratégie commerciale