Diplômée d'un BTS Assistante de Gestion PME-PMI au lycée Louis BLARINGHEM et d’un BAC pro vente au lycée Andrée MALRAUX de Béthune.

Je suis à la recherche d'un poste en tant que téléconseillère, en effet, j’ai travaillé pendant plusieurs mois sur ce même type de poste, dans lequel je me sentais investi par mon travail et intéressé.