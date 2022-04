Madame, Monsieur

Inscrite en Bachelor International Business sur le campus de l'Inseec Paris, je suis à la recherche d'une alternance à compter de septembre.

Après un séjour de 13 mois aux Etats-Unis, J'ai développé une maturité et une autonomie qui me permettent d'avoir une vision claire sur mes ambitions personnelles comme professionnelles.

Elles m'ont par ailleurs préparée à une adaptation rapide à différentes situations.

Investie pleinement dans mes projets, je suis résolument persévérante et pugnace pour atteindre les objectifs que je me suis fixée.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon profil.

Blandine RUSSO



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word