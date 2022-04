Blandine Suzelle KAMENI

A 31 ans, KAMENI Blandine Suzelle, est Expert Consultant en profilage auprès de la Bourse de Sous Traitance et de Partenariat (BSTP) depuis Aout 2014. Disposant d’un porte feuille de plus 200 PME de divers secteurs d’activité (Génie civil, Génie électrique, Génie mécanique, Transformation bois, Agro-alimentaire, Traitement de surface, Textile, Génie chimie et caoutchouc), elle a reçu pour mission de recenser les compétences humaines, technologies, matériels ainsi que les besoins des PME afin d’élaborer un profil des dites entreprises dans une base de données. Elle a précédemment travaillé au sein d’un cabinet d’architecture CONSTRUCTET & ASSOCIETE comme projecteur en béton armée.

Après son Baccalauréat en Electrotechnique (Collège DE LA SALLE de Douala ,2005), un BTS en Electrotechnique (ISTA, 2008), une Licences professionnelle en maintenance des systèmes industriels (ISTDI, 2009), puis une Licence en Génie Industriel (FGI, 2009), elle a travaillé pendant 1an au service d’entretient de l’Hôtel Résidence la Falaise comme temporaire. Elle a ensuite été stagiaire à la SOCAVER où elle a élaboré le plan de réhabilitation de l’usine et ses villas.

Elle s’est spécialisée en construction civile et industrielle en 2012 à la Faculté du Génie Industriel (FGI) et a soutenu sous le thème « Conception et Dimensionnement d’une salle de spectacle au campus de Logbessou de 3600 places en Lamellées collées». Pour améliore d’avantage ses connaissance et renforcer ses compétences, elle a pris part à plusieurs formations diplomantes et certification professionnelle dont les plus signifiantes sont : Formation des Experts en profilage et à l’utilisation de la base de données MIS ONUDO SPX, Formation d’Expert sur «l’utilisation de l’outil Benchmarking des fournisseurs UNIDO SPX» organisées par la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat du Cameroun (BSTP CMR). Certification au code International Ship and Port Facility Security (ISPS) navire et installation portuaire de l’OMI (ICCT, Cameroun)

Elle est bilingue, parle et écrit le Français et l’anglais. Et utilise avec aisance l’outil Microsoft Office et plusieurs logiciels de modélisation et de dimensionnent. Passionnée de mode et du design, elle aime la danse, la musique, le cinéma. Dans ses temps livres elle pratique du handball avec des amis. Elle est membre de l’association FGI-PROMO 2 qui regroupe les anciens étudiants de la FGI où elle occupe le poste de conseillère.

Dans son milieu, elle est considérée comme une personne réservée, dynamique, polyvalente, serviable, optimiste et motivée et marante. Son esprit de partage, d’initiative et de rigueur lui ont permis jusqu’ici de s’intégrer facilement dans les groupes de travail.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Hangars

Autocad

ArchiCAD