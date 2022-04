Blandine TEAMINSIDE

Pour accompagner la digitalisation croissante des sociétés, TEAMINSIDE se positionne comme le premier provider de Talents Internet Qualifiés. Nos experts digitaux (chef de projet, Webmaster, Community Manager...), salariés TeamInside, renforcent vos équipes dans vos locaux : A quel moment ? En cas de pic d'activité, de besoin de compétences particulières, d'un nouveau projet nécessitant une montée en charge 3, 6 ou 12 mois Pour quels avantages ? Ce mode de fonctionnement vous offre proximité, souplesse, et adaptabilité selon vos besoins et vos plans de charge. Pour les TeamInsidiens, cela leur permet d'approfondir leur compétence en étant en immersion chez l'annonceur et aussi de pourvoir se nourrir en changeant de missions. Avec quels services ? Nos experts sont sélectionnés, suivis et encadrés par des directeurs de mission garants de la qualité de la prestation. Fondée par Frederick Benichou et Jean-Sébastien Hongre, spécialistes du secteur depuis plus de 15 ans, TeamInside propose aux annonceurs un nouveau modèle pour développer leurs projets digitaux et placer le digital au plus près du rythme de leurs métiers. TeamInside compte parmi ses clients : Air France, L'Oréal, Kusmi Tea, Fnac, BNP Paribas, Malakoff Médéric, MMA, Volkswagen, Microsoft, Comexposium, Franprix, Heineken... Spécialisations : Mise à disposition des compétences digitales, Chef de projet, Community Manager, Webdesigner, Ergonome, Webanalyst, E-marketing, SEO, SEA, Emailing, Affiliation, RTB, CRM, Data, MOA...