Blandine WADOCHEDOHOUN

Spécialiste en management organisationnel, excellente expérience de la gestion des ressources humaines et du relationnel.

Très grande expérience dans le renforcement des capacités pour le top et le middle management. Coach et motivateur depuis plus d’une décennie dans le domaine du leadership. Ma passion contagieuse aide mes clients à passer à l’action en vue de réaliser leurs objectifs stratégiques et d’obtenir des résultats exceptionnels.



Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Formation

Conseil

Management