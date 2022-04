Blandine WATTERLOT DURAND

Depuis 20 années en Création et Direction Artistique dans les domaines de la communication et du marketing direct, j'ai pu accompagner mes divers clients dans leurs réflexions et problématiques en travaillant sur différents secteurs d'activité (textile, finances, arts de la maison, phyto/bio…).



Ma connaissance client, ma culture marketing, mes compétences graphiques et mon aisance commerciale dans la gestion et le suivi des dossiers me démarquent nettement grâce à ma polyvalence en print et web.



2009… une nouvelle année pour me lancer dans la grande aventure du FREELANCE… Alors, quel que soit votre projet Print et/ou Web, je réalise pour vous la conception création pour des chartes graphiques, logos, campagnes de marketing direct ou d'emailings, habillages de sites, bannières…

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Web design

Création

Adobe Photoshop

Print

Direction artistique

Marketing direct