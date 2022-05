Marie WECXSTEEN

Vous travaillez mais vous avez besoin de FAIRE UN POINT, UN BILAN ? De retrouver une MOTIVATION PROFESSIONNELLE?



Vous recherchez un EMPLOI et vous avez BESOIN D'ETRE ACCOMPAGNE?



Vous avez besoin de travailler votre CV, votre LETTRE DE MOTIVATION et vous préparer pour un ENTRETIEN DE RECRUTEMENT ?



Vous avez besoin de vous CONNAITRE MIEUX pour AVANCER au quotidien?



ACCOMPAGNER la personne vers un bien-être PROFESSIONNEL et PERSONNEL est le fil conducteur de toute mon expérience professionnelle.



Parallèlement, je me suis enrichie par un travail de DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, avec différents outils dont la NUMEROLOGIE (ou Science des Nombres). C'est un outil de CONNAISSANCE DE SOI qui existe depuis l'Antiquité. En effet, il met en relief nos POTENTIELS, nos FORCES et nos LIMITES. C'est donc une aide INNOVANTE et PERTINENTE pour aller vers SOI et ce qui nous correspond le mieux.



Auparavant, j'ai travaillé dans une DRH : RECRUTEMENT et FORMATION. Et depuis 16 ans, je suis Consultante et Formatrice, spécialisée dans la RECONVERSION professionnelle et l'accompagnement à l'emploi.



Avec le désir permanent de m' EPANOUIR AU TRAVAIL, j'ai osé effectuer plusieurs changements importants. A chaque fois, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais, à ce qui était devenu essentiel pour moi. Ainsi, j'ai rebondi avec facilité et enthousiasme.



Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il est essentiel d'être JUSTE et FIDÈLE à soi pour être heureux. Grâce à une approche innovante, j'accompagne chacun(e) en m'adaptant à sa véritable demande pour les étapes importantes de la Vie : bien-être au travail, bien-être personnel, accompagnement à l'emploi, reconversion professionnelle et préparation à la RETRAITE.



Chacun a des réponses en Soi qu'il est essentiel de faire émerger. En acceptant d'être acteur de son bien-être, nous décidons de donner du SENS à notre Vie.



