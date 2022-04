Blas PASCALE

Gérante de la Sté BLAS à Raismes (59),entreprise de 20 personnes ayant plusieurs secteurs d'activités :

- la confection et la pose de tissus techniques enduits

- la vente, pose et entretien de stores et fermetures pour la maison et l'entreprise

- la location de chapiteaux

Nous appartenons au réseau EXPERTS SERGE FERRARI et MONSIEUR STORE.



Mes compétences :

Animation de groupes

Vente

Communication