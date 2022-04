Blasquez ADRIEN

Diplômé d’un Master professionnel de Droit Public, je suis Juriste-acheteur au siège de l'INSERM.



L'Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations.



Au sein du service achat - immobilier de la Direction des Affaires Financières du siège, je participe à la conduite, au suivi et au conseil en matière d’achats et de passation des marchés publics :



- La conduite des procédures et le suivi de l’exécution des marchés publics nationaux de l’Institut et pour les montants supérieurs à 90 000 €HT pour le siège de l’Inserm.



- L'expertise juridique concernant les marchés publics pour l’Institut et ses structures



- Participer à l’animation de plusieurs réseaux : responsables achat de l’Inserm, acheteurs au sein du Groupe Achat Recherche…



- Piloter des projets de modernisation des pratiques d’achat de l’Inserm.







Mes compétences :

Elaboration de modèles types de conventions

Conseiller les opérationnels : procédures/actes

Veille juridique et réglementaire

Assistance et expertise juridique

Connaissance du cadre réglementaire collectivités