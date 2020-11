Blau BLAU PATRICK (PATRICK)

Chargé d'Etudes Commerciales (1989-1994),

Etudes et chiffrages dans les domaines des Systèmes de Sécurité Incendie, de l'extinction, de la sûreté et de la supervision.

Déplacements en clientèle.



Responsable Bureau d'études (1994-2018),

Gestion des chiffrages de projets et gestion de la réalisation des plans dexécution sur la région Lorraine et la région Champagne Ardennes, dans les domaines des Systèmes de Sécurité Incendie et de la sureté.

Expérience de 28 ans chez SIEMENS

Avec en plus, plusieurs missions complémentaires

En effet le Bureau d'Etudes de Metz est moteur sur les outils de chiffrages.

Mon équipe est polyvalente.

1ere agence PILOTE dans le concept SIEMENS OFFICE en France.

J'ai pu travailler également de part mon expérience et mes compétences dans différents groupes de travail au niveau national, pour améliorer le fonctionnement de notre quotidien.

Toujours à l'écoute, avec la volonté de faire avancer les hommes et les méthodes de travail.

J'essaye surtout d'être humain et juste.



Nouvelles fonctions en 2018 avec un poste d'INGENIEUR AVANT-VENTE (2018-2020), pour être plus proche de nos clients ou futurs clients.



Nouvelles fonctions en 2020 avec un poste de RESPONSABLE BUREAU D'ETUDES sur la région Grand EST.



Mes compétences :

Management opérationnel

Système de Sécurité Incendie