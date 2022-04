Blayo MARION

Je suis actuellement en dernière année d’un double diplôme France/Canada et je suis inscrite à la maîtrise avec projet; énergie renouvelable et efficacité énergétique. Mon cursus m’a permis de me former à l’électronique de puissance, les réseaux électriques, les machines électriques et la thermodynamique. Au cours de mes études j’ai pu appliquer ses connaissances dans des projets comme la simulation de carte de vent en Gaspésie ou la mise en place d’un système de pompe à eau solaire. Au cours de mon dernier stage à l'institut National de l'énergie solaire, j’ai appris à m’adapter et faire preuve de rigueur dans mon travail, je pense que ces qualités pourront être utile. Mon profil me permet donc d’allier des compétences techniques et de gestion que j’aimerais beaucoup appliquer lors d’un stage de quatre mois pour contribuer de façon significative à la solution d'un problème d'ingénierie réel dans le milieu technologique



Mes compétences :

Power Stations

Project Management

Renewable Energy

Solar Power

Warehousing

Wind Farms

3D

CAD/CAM > CAD

LabVIEW

Microsoft Project

Simulink

SketchUp

Solidworks