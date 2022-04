Salut, stéphanie Blé est mon nom, Assistante de Direction.

Dynamique, assidue et respectueuse, j'ai la connaissance de rédction des rapports et le sens du relationel

Je projette faire des affaires et avoir mon entreprise.

J'ai sous la main des projets que je souhaite mettre sur pied, a cet effet, je suis ouverte à toutes personnes de bonne moralité qui voudrais entrer en partenariat avec moi.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Maîtrise de l'outil informatique microsoft: word,