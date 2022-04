Blein MAGALI

Tout au long de mon parcours professionnel dans le domaine de l’architecture, j’ai acquis une connaissance concrète et opérationnelle des exigences liées à la pratique d’un métier régi par des normes strictes et où la créativité et le sens du contact ont également une place prépondérante.



Ayant occupé un poste de dessinatrice au sein d'un cabinet d'architecture, j’ai développé une solide expérience des aspects techniques du montage de projet depuis les relevés d'état des lieux jusqu'aux plans d'exécution de chaque corps d'état, en passant par le montage des divers dossiers administratifs.



Dans le cadre de mon activité actuelle d'architecte d'intérieur indépendante, je réalise des croquis à mains levée, des perspectives 3D, des plan côtés... La maîtrise des outils informatiques me permet d'exprimer ma créativité.



Dotée d'un grand sens de la diplomatie, je veille à entretenir des relations cordiales et constructives avec tous les intervenants du bâtiment. Mes capacités d’écoute et ma disponibilité m’amènent à communiquer de manière intelligible avec mes clients sur leur projet.