Blel SAYED

Juriste de formation, expert national et international dans le domaine de sécurité sociale

J'ai participé à l'élaboration de plusieurs textes sur la sécurité sociale. J'ai piloté la réforme d'assurance maladie en Tunise et j'tais nommé le premier PDG de la CNAM.

Jai coduit des négociations pour conclure des conventions bilatérales de sécurité sociale

avec nombre de pays(France, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, Egypte...), j'ai participé à l'élaboration d'une convention maghrébine de sécurité sociale

Membre du comité de pilotage de la réforme des régimes de retraite

Auteur de deux livres sur

- Le régime de réparation des accidents dutravail et des maladies professionnelles

_Les régimes de retraite en Tunisie: etat des lieux, defis et perspecives



