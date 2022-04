Blessing A OUEDRAOGO

Diplômé du Centre de Formation en Informatique de Gestion, je suis Secrétaire de Direction. Après quelques stages en secrétariat dans des entreprises de la place, mon parcours professionnel m’a conduite à travailler auprès de l’ONG new Tree-tiipaalga et du Programme Régional Parc W ECOPAS (Bénin-Burkina Faso-Niger).

Ma maitrise des progiciels de gestion administrative et bureautique avec leurs différentes applications font de moi une secrétaire de Direction au diapason des nouveaux systèmes d’information capable de gérer en temps réel toute la chaîne de la communication et de la gestion administrative.