Je suis pasteur dans les églises MEFO (Abobo) et MEREC (Cocody)- Je suis formateur en associations de crédit et d'épargne au sein des églises ou des communautés rurales-Formateur en changement de comportement face au VIH/SIDA et en leadership Je suis traducteur du français en Anglais et vice versa-L' écriture des langues ivoiriennes m'intéresse, surtout le Wê qui est ma langue maternelle.



Mes compétences :

Traducteur-Formateur en Association d'Epargne