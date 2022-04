Bletchi Amon URBAIN

Un jeune homme ambitieux et talentueux qui est au service de la prestigieuse entreprise SITRAIL ( Groupe Bolloré Africa Logistique ) en ce qui concerne la conduite des Engins Moteurs notamment les GM, Locotracteurs pour les Manoeuvres en gares, ainsi que le Transport des Trains Voyageurs et des trains Marchandises dans la sous région. L'élargissement de nos connaissance dans le domaine ferroviaire notamment avec les sociétés de poids telles que la SNCF... dans l'établissement de partenariats ou dans la naissance d'une collaboration constituerais un atout majeur dans le développement de ce secteur en Afrique de l'ouest en particulier et dans toute l'Afrique en générale avec des innovations, mieux avec la connaissance, la fabrication et la maîtrise desTGV et Tels sont nos objectifs .merci



Mes compétences :

Comptabilité Générale,Gestion Financière, Mathémat

Connaissances des NTIC, Maîtrise des certains Logi

Maîtrise et Connaissance parfaite des Engins moteu

Connaissance de la ligne ferroviaire Abidjan-Dimbo