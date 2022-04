Bleu ALAIN

Professionnel médias et communication. Expertise Migration et Développement

- CA GRDR, ONG "migration-citoyenneté-développement"

- RFI depuis 1989, spécialité émissions Afrique et développement

Consultant thèmes:

- Médias et migrations, médias et développement, médias et citoyennetés - Mobilités et co-développement

- Projets intégrant les enjeux de l'information pour le développement et la communication pour le développement

(ex: méthodologies EAD/médias/territoires, approche "glocale", maîtrise interculturelle de l'information, logistique de l'information

- Formation: Master 2 pro "conception de projets en coopération pour le développement", laboratoire Migrinter, Université de Poitiers





Mes compétences :

English

Español

GCP

Interculturelle

Logistique

Médias

PCM