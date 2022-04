Bley Marcel KOUBA

Fraichement titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Transit-Douane, je suis à la recherche d’un stage dans le cadre de soutenir mon diplôme.

Votre entreprise répond parfaitement à mes attentes et je serais très honoré de pouvoir intégrer une structure de renom comme la votre.

Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je vous prie d’agréer, monsieur, madame, l’expression de mes sentiments respectueux.



Mes compétences :

Consignation

Acconage

Commerce international

Manutention

Transport maritime

Transport aerien

Transit et douane