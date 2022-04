Blidi Ep Tlich YOSRA

Etude et diplômes



2013-2012 : Diplôme licence applique en gestion ressource humaine : 3 ème année à la Faculté Des Sciences Economies Et De Gestion De Nabeul(FSEGN) Spéalite GRH.

2012-2011 : Diplôme licence applique en gestion ressource humaine : 2 éme année à la Faculté Des Sciences Economies Et De Gestion De Nabeul (FSEGN) Spéalite GRH.

2011-2010 : Diplôme licence applique en gestion ressource humaine : 1 éme année à la Faculté Des Sciences Economies Et De Gestion De Nabeul (FSEGN) Gestion.





Expérience professionnelle



01/02/2013 AU 30/04/2013 : Projet fin d’étude au sein de la société FUBA Printed Circuits Tunisie S.A.

Thème du projet : L���instauration d’esprit d’audit formation. Cas d’entreprise tunisienne FUBA.

01/07/2011 AU 31/07/2011 : stage de technicien en gestion de ressources humaine au sein de la société FUBA Prented Circuits Tunisie S.A.





Domaines de compétences



Gestion de ressource Humaine, Comptabilité, Paie, Pointage, Recrutement, formation, Communication, Marketing, informatique bureautique ( Word, power point, Excel)



Langues





Anglais

Arabe

Français





Divers



Sport : Natation

Loisir: lecture, internet cinéma…



