Le BLOC est le nom donné au Bureau des Elèves (BDE) de l'ESTP. Association loi 1901, le BLOC existe depuis la 2nde guerre mondiale, période pendant laquelle des étudiants de l'ESTP ont fait "bloc" face aux occupants. Il est constitué d'une équipe d'environ 25 élèves qui est élue en mars pour un an et de plus de 1000 adhérents.



Il a pour mission :



de répondre aux interrogations des étudiants



d'être un trait d'union entre les étudiants d'une part et l'administration et les entreprises de l'autre



de gérer la vie associative. Le BLOC est le pivot de près de 50 associations humanitaires, culturelles, artistiques, sportives ou professionnalisantes



d'organiser les Journées BLOC et le Forum ETP, rencontres incontournables entre les étudiants et les entreprises



d'organiser le Gala ETP annuel ainsi que les différentes soirées de l'école



d'assurer un lien permanent entre chaque promotion, en étant en contact avec la SID ETP (Société des Ingénieurs diplômés de l'ESTP) qui anime un réseau d'environ 30000 membres



de représenter l'ESTP à l'extérieur : presse, conférences...



Président actuel : Valentin Libiot B1



