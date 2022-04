Blombou GISELE

Je m'appelle Écriture, écrire dans tous les sens , et expliquer le sens de mon écriture.

Écrire le cri d'un mot, le sanglot d'un verbe, le fou rire d'un superlatif, le rictus d'un adjectif, la gravité de l'actualité, la légèreté d'une victoire. Écrire par tous les temps, décrire la justesse d'un présent espiègle, le futur étrangleur, et l’impalpable passé.

J'espère toujours que ma plume continue de bien cohabiter avec ma pensée, avec ma gravité d'écrire l'histoire, l'actualité, les événements, les mutations de notre société contemporaine, ses réformes, ses combats, ses révolutions, ses doutes et ses incertitudes, et écrire sa respiration culturelle, sa respiration politique, sa respiration civilisationnelle.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Animation

Gestion des ressources humaines

Back office vente

Banque privée

Spectacle vivant

Journalisme d'entreprise

Insertion socioprofessionnelle

Banque de détail

Communication

Economie sociale et solidaire

Ecriture

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

C Programming Language