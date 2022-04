Blondeau MICHELINE

STUDIO GRAPHIC AGRAM : Contacts et négociations avec les différents supports de communication agricole pour l'achat d'espaces publicitaires sur papier ou le web.

Infographiste - Montage de publicités, catalogues (84 pages), documentations produits (de 4 à 16 pages (impression en interne)), emailing, bannières, pavés, skyscraper...

ADOBE CLOUD CC : Maitrise de InDesing, Photoshop, Illustrator, (Bonne notion flash), Excel - Word - etc ....

Parcours : chaîne graphique : monteur offset, copieur, monteur incorpo, retouches etc ...