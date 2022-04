Blondin SYLVAIN

Je suis formateur dans différentes compétences.



EXPÉRIENCE :

Spécialiste du recrutement, de la formation, de l'implantation et de l'installation durable de médecins en France, mais aussi sur l'Europe et hors de ces frontières.



Sylvain BLONDIN à développé un concept unique et en étroit partenariat avec les collectivités locales, hôpitaux, institutions et organismes en relation avec les métiers de la santé.



Avec plus de 20 années d'expérience dans les pays de l'Est, Sylvain BLONDIN est devenu le spécialiste incontournable qui a singularisé le fonctionnement de CEFC médical, en proposant des contrats, des partenariats novateurs, avec des garanties de résultat.



J'intervient dans des ateliers, conférences et commissions de réflexion en France et à l'étranger, comme pour l'U.E.



Je participe activement au développement de certains concepts, pour apporter des solutions face aux déficits médicaux que connaissent les zones rurales. (Voir rapport présenté au Sénat en MAI 2009, et toujours d'actualité, -

rendu public par "Zones rurales... A votre santé en MAI 2012)



Responsable RH, manager formateur depuis près de 30 ans, ayant des fonctions commerciales, intervenant pour :

UNILEVER, JOHNSON, KIWI-PURODOR, C.C.I Moselle, Sollac, Michelin, Good-years, Péchiney-atochem, Pont a mousson S.A, ISS, MITSUBISHI ELECTRIC etc......



Les formations référencées de Sylvain BLONDIN :



• Formateur acteurs PRAP

.La vente (différents modules)

• Hygiène hospitalière et industrielle

• RH

• Management

• Communication

• Bureautique

• Télévente

• Marketing / Étude de marché

• Organisation de réunion



RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES & INTERVENTIONS de Sylvain BLONDIN :

2011 et 2012 Interventions / conférences / rèunions France - Algérie - Tunisie

2010 Différentes interventions dans des institutions Françaises

2010 Présentation du rapport santé au ministère de la santé

2010 Intervention en Roumanie auprès d'organismes de la santé

2010 Différentes interventions et conférences en université (RH)

2010 Intervention en Tunisie et Algérie avec la délégation Française de l'ambassade de France

2009 contrat d'exclusivité sur l'Afrique de formations spécifiques

2009 développement international du "concept C.E.F.C" pour palier au manque de praticiens dans les campagnes

2009 Rencontre et soutenance devant des institutions "Les emplois à la campagne.... Nouveaux enjeux"

2009 Intervention au SÉNAT pour la proposition du projet "Nos médecins à la campagne"

2009 Conférencier, animateur d'ateliers salons EMPLOI RECRUT'SENIORS

2009 Intervenant et conférencier au salon DOCUMATION

2009 Conférencier salon de l'emploi à PARIS

2008 Intervenant pour des organismes institutionnels

2008 Conférencier à €-commerce PARIS

2008 Conférencier au salon international contact LUXEMBOURG

2008 Conférencier salon "rencontre franco-roumaine" PARIS tour eiffel

2008 Intervenant au salon des pays à LUXEMBOURG (Présence de l'ambassadeur de ROUMANIE et de son ministre)

2008 Intervenant pour différentes émissions T.V, radio,contribuer à réduire le déficit de médecins en FRANCE

2008 Signature d'une charte franco-roumaine pour le recrutement de médecins

2007 Formateur à CCI Formation de Moselle.

Mes compétences :

Formateur

Médical

Consultant

Recrutement

Écrivain

Conférencier et animeteur radio et télé

Animateur Radio

Communication

Europe

Médecin

Commercial

Ressources humaines

International

RH

Intérim

Psychologie