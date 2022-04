Blondon PIERRE

"L’aventure pétillante d’un self-made man"



C’est une success-story à la française comme on les aime.



À tout juste 27 ans, Pierre Blondon, très jeune ingénieur aux Arts et Métiers voulait déjà chahuter le monde des spiritueux...



Persuadé qu’une bouteille de champagne hautement design et bien visible dans le clip d’un groupe US est la meilleure des stratégies marketing, Pierre dessine et crée “La Freak”. Son premier projet flirte avec le succès à Las Vegas et fait le buzz dans le clip des LMFAO “Champagne shower”...

Puis le groupe se sépare et Pierre retourne discrètement sur les bancs de l’école, bien décidé à perpétuer son premier succès.



Et WatiBulle fut *... pour en savoir plus ? télécharger notre dossier de presse ;-)



* Avec l'aide de beaucoup de personnes :-) #Merci



Mes compétences :

Luxe

Emballage