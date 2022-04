Bls CARRIERES

BLS Carrières, cabinet de recrutement au service des secteurs du Matériel Médical, Santé, Biomédical, Recherche, Industrie Pharmaceutique & Scientifique, évalue les performances individuelles des candidats et assure l'accompagnement des entreprises dans la recherche de collaborateurs hautement qualifiés.



TEST D’EVALUATION PROFESSIONNELLE POUR VOS RECRUTEMENTS

Comment mettre en perpective ses compétences professionnelles à travers sa personnalité ?



Ce test d’évaluation permet d’appréhender l’ensemble des éléments suivants :

Les aptitudes professionnelles et personnelles

Le comportement au travail

La gestion du stress

Les axes d’amélioration

Le potentiel d’évolution

Les points forts



La Responsable en recrutement en charge de ce service est certifiée et apte à interpréter les résultats et de les restituer au candidat et au client de façon neutre et détaillée.



Dans le cadre d’une mission en recrutement confiée par le client, le choix du candidat n’est pas uniquement effectué à partir de ce test, qui intervient bien sûr en complément d’un entretien physique approfondi. Le test est un support et un outil complémentaire ayant pour objectif d’éclairer ou d’affirmer certains aspects de la personnalité du candidat.



BLS Carrières propose également cette prestation aux particuliers et salariés.

Pour plus de renseignements, n'hésitez-pas à nous contacter.





