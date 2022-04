Blu.e BY COFELY SERVICES

Blu.e est l’outil global d’analyse, de pilotage et d’amélioration de votre performance énergétique développé par COFELY SERVICES pour ses clients.



Blu.e a clairement comme objectif de réduire le kWh / produit fini, permet de mettre en place un Système de Management Énergétique de type ISO 50 001 ((pour répondre à vos besoins de compétitivité durable) et de réaliser des audits énergétiques (besoin réglementaire).



Au-delà des fonctionnalités de la solution, nos équipes d’ingénieurs en efficacité énergétique vous accompagne tout au long de votre démarche de performance énergétique :



-Collecter les données et visualiser les IPE (Indices de Performance Energétiques)

-Analyser et proposer : études détaillées, meilleures pratiques opérationnelles, audits périodiques…

-Mettre en œuvre : meilleurs pratiques de conduites, réglage, maintenance, petits travaux à retours rapides...

-Mesurer et maîtriser : reporting des progrès et résultats, formation, intégration dans le SME SO 5000...



Blu.e est la solution du marché la plus compétitive et la seule qui permette de réduire la variabilité de la performance énergétique d’une installation et de stabiliser son fonctionnement au plus proche de son meilleur niveau historique.



Soyez assuré, avec blu.e, d’être éco efficaces !