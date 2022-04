BLUE BORDERLINE écume pendant 2 ans les "salons" de Yahoo en improvisant des morceaux en direct pour les internautes, à l'aide d'un simple micro-casque et d'un synthétiseur.



En mai 2008, sous l'impulsion de sa compagne, elle ouvre sans prétention un simple myspace et livre en pâture ses premières compositions : le succès est au rendez-vous grâce à un incroyable bouche à oreille.



Forte du succès rencontré grâce à Myspace (82 000 visites en 2 ans), elle décide de se lancer dans l'aventure Akamusic, en proposant aux internautes la production de son premier album "A bout portant". Elle remporte le 1er prix de la Nuit des Etoiles sur Akamusic, dans les catégories Electro-Pop Francophone et Electro-Pop Anglosaxone en février 2010... Déçue par l'organisation de cette plateforme, elle décide de se lancer sur une plateforme plus à l'écoute MY MAJOR COMPANY. Nouvel abandon. Autre projet !



Première scène est réalisée sur Paris le 17 avril 2010, suivie par une équipe de NRJ 12 pour un reportage pour l'émission "Tellement vrai" (date de diffusion encore inconnue). Dans la foulée, seconde scène sur Montpellier, le 22 mai 2010.



L'album "A bout portant" suit lui aussi son chemin et achève bientot sa réalisation.



Blue Borderline se décrit elle même comme une artiste polymorphe... Auteure-compositrice-interprète, autodidacte, elle cisèle des textes autour et pour les femmes. Mais elle écrit également des musiques pour le théâtre ou collabore avec des infographistes, des peintres. L'Art et les femmes demeurent une source d'inspiration constante...



Site officiel :Array



Facebook : blueborderlineofficial