En ce moment, tout le monde parle du groupe immobilier Blue Square. Le réseau Blue Square est devenu le groupe anglo-saxon qui grandit et se développe le plus rapidement sur la Côte d'Azur, ouvrant 6 agences dans les 4 dernières années, gérant les ventes et recherches de clients internationaux sur le marché local. Victime de notre succès, grâce à notre force de frappe, notre vaste gamme de produits et notre "back office" de qualité, et l'ouverture de notre nouveau siège de 250m2 à Sophia Antipolis, nous avons décidé d'attaquer le marché espagnol en ouvrant notre première antenne sur la Costa Blanca. Cette nouvelle aventure pour l'empire Blue Square est une suite logique due à nos techniques de marketing et notre esprit d'équipe hors pair.



Si vous voulez faire partie de notre société dynamique, nous cherchons actuellement des personnes motivées, sérieuses et travailleuses afin de compléter nos équipes sur la Côte d'Azur, les Alpes françaises, le Var et la Costa Blanca en Espagne.



Consultants en patrimoine indépendants (ref BSQsales)



Le rôle sera de fournir â notre clientèle locale et internationale des conseils pour toutes les étapes des procédures grâce à notre réseau de partenaires. Revenus sur base de commissions très attractives.



Pour tous les postes à pourvoir, il faut un sens du contact exceptionnel, être travailleur, dynamique et avoir un bon niveau de Français / Espagnol. Vous devez savoir être autonome. Nous vous fournissons une formation complète, le soutien administratif de notre back office, et une plate forme de marketing complète. Nous savons ce qu'il faut pour avoir du succès dans ce métier et nous partageons ce savoir avec vous afin que vous puissiez démarrer une carrière enrichissante.



Merci de faire parvenir votre CV ainsi que vos coordonnées a paula@blue-square.com avec la référence en titre et le secteur de travail ciblé. Nous avons hâte de vous lire.







----------------------------------------------------







Blue Square Real Estate Group is on everybody's lips lately. It has become the fastest largest most successful anglophone Real Estate company on the French Riviera opening 6 offices within 4 years catering to international buyers and sellers in a local market. Due to our success in providing ethical real estate and excellent customer service to all our clients and following the opening of our 250m2 Head Office based in Sophia Antipolis, we have recently expanded into the Spanish Real Estate market with a new office on the Costa Blanca. This exciting new addition to the Blue Square empire is due to our strong marketing techniques and outstanding team spirit.



If you would like to be part of our dynamic company, we are currently looking for energetic, hardworking individuals to join us in the French Riviera, the French Alpes, the Var and Costa Blanca in Spain.



Independent Residential Property Consultants (ref BSQsales)



The role is providing our international and local clientele with professional advice through the entire buying process utilising our extensive partnership program. Excellent commission based remuneration.



For all positions you need to have excellent people skills, be hard working, energetic, and speak a good level of French / Spanish. You must be able to work under your own initiative. We provide you with a full training package, the full support of our back office and an extensive marketing platform. We understand what it takes to be successful in this business and will share that knowledge with you allowing you to forge a fulfilling sales career.



Please forward your CV and full contact details to paula@blue-square.com in the first instance quoting the relevant reference code and the area you wish to work in. We look forward to hearing from you.