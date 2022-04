Bluemary Swing est le fruit de la rencontre de Marie (chant, clarinette, saxophones) et de Marco (guitare).

L'aventure en duo à commencée en 2007 et depuis 2011 Bluemary Swing peux se produire en trio, quartet, quintet..., en fonction des demandes.

Le répertoire est très large, il revisite les standards d'hier et d'aujourd'hui ainsi que les chansons françaises et internationales.

Joué dans une couleur jazzy et entrainante qui va de la ballade à une musique festive...



Une musique colorée, riche en émotions et sensations , festive, empreinte de jazz, swing, blues, folk, gospels, chansons et musique du monde...



Bluemary Swing vous propose une musique issue des arrangements et compositions de Marc et Marie.



Autour d'eux, Auguste (batterie), Claude (trompette) et d'autres viennent apporter leurs couleurs et leur swing.



Un répertoire très dense et plusieurs formules permettent de satisfaire le plus grand nombre et de s'adapter à tout types de lieux et de publics...