Blueway Search est un Cabinet de Chasse de têtes. Nous sommes chargés du recrutement interne auprès de Grands Groupes d'Entreprises de Travail Temporaire en fort développement, en forte croissance et à forte valeur ajoutée. Ces Groupes sont spécialisés dans le recrutement de profils Hautes Compétences.





Vous êtes en veille ou à la recherche d’opportunités de postes dans les Entreprises de Travail Temporaire et les Cabinets de Recrutement ? Nous prenons le temps de chercher pour vous…





¤ Nous sommes spécialisés dans les Profils Haut de Gamme du Bureau d’Etudes, de l’Ingénierie et du Tertiaire.



¤ Nos profils cibles sont : responsables d’agence, assistant(e)s d’agence, responsables BU, consultant(e)s, chargé(e)s de recrutement, commerciaux.



¤ Nous travaillons exclusivement sur des postes en Contrat à Durée Indéterminée.



¤ Nous vous mettons en contact directement avec nos clients.





N’hésitez pas à m’envoyer votre CV et à me faire part de vos souhaits (salaire, missions et avantages recherchés).





Contact :

info@blueway-search.com

07 78 90 77 39



