Bly Roland N'GUESSAN

Je me nomme N'guessan Bly Roland titulaire d’un BTS en Bâtiment avec des stages de perfectionnement à l’appui. L’expérience que j’ai acquise au cours des dix (10) dernières années à des différents postes, ma polyvalence et mon esprit d’équipe m’ont permis de développer mes qualités de contact, d’organisation et ma capacité de travail. J’ai la ferme conviction que travailler à vos côtés serait une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises.

Je vous remercie.







Mes compétences :

Informatique (word, excel, etc...)

Esprit d'équipe

Détermination

Suivi de chantiers

maitrise AUTOCAD

Architecture logicielle

Contrôle qualité

Rigueur