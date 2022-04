Fort de notre expérience technique, alliée à notre connaissance du terrain, nous vous proposons une large gamme de services répondant ainsi aux nouvelles demandes des particuliers et des professionnels. Notre mission consiste à intervenir en ingiénierie, notamment sur des projets en partenariat public & privé soit en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le conseil, soit en tant que maîtrise d'Oeuvre (MOE) en apportant une expertise, une capacité d'organisation, de coordination et de management de projet afin de vous accompagner du début jusqu'au parfait achèvement.



Dans l'optique de vous accompagner dans la réalisation de votre projet, nous vous proposons une prestation complète.







En savoir plus : http://bmbtp.webnode.fr/