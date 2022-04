Bmeth CAPITAL

Nous sommes convaincus que la gestion alternative est un complément indispensable

à la gestion dite « classique ».

Diversifiez vos investissements et recherchez une performance décorrélée et absolue.



Avec son partenaire JFD Wealth, BmethCapital propose une stratégie d’investissement alternative dont la philosophie de gestion est la recherche d’une performance absolue.



Découvrez notre stratégie sur:

et les performances obtenues par JFD wealth grâce à nos conseils http://www.myfxbook.com/members/foudebassan/bmcapital-004/905870



BMethCapital est une entreprise de conseil en stratégie d'investissement.



JFD Brokers est agréé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), sous le numéro 74013Accompagnement



La vocation de BMC est de construire des relations de long terme avec des institutions financières, "family offices", Conseillers en gestion de Patrimoine indépendants ou encore des investisseurs privés. BMC attache donc une importance sur la prise en compte des besoins des investisseurs et partenaires en termes de rendement, de sécurité et de disponibilité des fonds.



Fort de notre expertise en gestion alternative, nous optimisons nos investissements, afin de générer de la performance absolue. Nos choix tactiques sont destinés à saisir les opportunités de marché, avec pour objectif premier, de faire mieux que l'Indice Barclay Global Macro Index.



Présentation Vidéo de JFD Brokers

http://www.youtube.com/watch?v=fDxxYoyv8go #t=272





Ce document ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de BMethCapital. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par BMethCapital à partir de sources qu'il estime fiables. BMethCapital ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le Forex et les CFD comportent un niveau de risque élevé et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre investissement. Par conséquent, le Forex et ces CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas investir des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Avant toute décision d'investissement, vous devez prendre conscience de tous les risques liés au trading du Forex et des CFD, et demander l'avis d'un conseiller financier indépendant dûment agréé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.







