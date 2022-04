Bml SOLUTIONS FORMATIONS

Bml c'est Une fille, Un gars, Une fille



Créateurs de formations innovantes, surprenantes, en mouvements perpétuels pour s'adapter aux groupes et aux demandes individuelles.

Leurs compétences ?

Une fille

Accompagnatrice de milliers de personnes lors de stage en développement personnel, qui a travaillé avec les amérindiens. Créatrice d'un réseau de 10000 personnes dans un mlm avec le gars.

Un gars

Créateur d'un réseau en Mlm de 10000 personnes avec la première fille, accompagné et formé des centaines d'autres personnes sur les thèmes le leadership, la prospection, la stratégie d'entreprise et le développement d'équipe et d'affaire.

Une fille

Formatrice en communication, gestion de conflits, cohésion d'équipe







Mes compétences :

Communication

Consulting en Entreprise

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement