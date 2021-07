Bong SOU (BIGBONG)

Dès le plus jeune âge, j’ai toujours été attiré par le métier d’acteur. Seul dans ma chambre ou entre amis à l’école, j’interprétais déjà des personnages de mes films, séries TV et dessins animés préférés.



Plus je grandissais, plus je me rapprochais de ma passion en travaillant continuellement sur ma prestance, ma gestuelle et mes compétences vocales.



De nature perfectionniste, je vise l’excellence quel que soit l’ampleur d’un projet. Également polyvalent et flexible, je suis capable de travailler sous pression et de rester concentré pendant plusieurs heures.



J’espère avoir le plaisir de travailler avec une équipe sérieuse et motivée.



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Médias sociaux

Montage vidéo

Adobe Premiere