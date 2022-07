Borghesi ENZO

Réseaux :

Validation du CCNA 4 v4 en cours. Configuration de LAN, WAN (MPLS, Frame Relay). Architectures réseaux hiérarchisées, complexes. Management de Switch et Router Cisco.

Configuration RIP, EIGRP, OSPF, BGP.

Virtualisation.



Stockage :

Architecture de réseau de stockage (SAN, NAS, DAS et technologies associées) et utilisation de Back up Exec 12,5.

En cours de réalisation d’une thèse professionnelle ayant pour thèmes le stockage des données et le green IT : le green storage.



Langues :



Anglais (américain) : Bon niveau.

Espagnol : niveau scolaire.



Mes compétences :

Anglais

Architecture reseaux

Cisco

Communication

Implication

Management

Management d'équipe

Rigueur

Stucture et systèmes A350 Pointe-Avant

Gestion folio Avion

Planification

Ordonnancement