Boris BELLANGER

Experience internationale dans l'Industrie Grand Public acquise au sein de centres de production et de développement dans le domaine des Achats, assurance Qualite Fournisseurs et développement mécanique, en France et à l'étranger (Hongrie pendant 3 ans , Italie pendant 5 ans et depuis Janvier 2016 à Hong Kong pour superviser l'Asie).



L'amélioration des résultats financiers de mon entreprise supportée par la fonction Achat est mon principal objectif.

Travailler en réseau et dans des organisations transversales est un besoin.

Collaborer avec les fournisseurs et les développer pour apporter de la valeur ajoutée à mon business est une passion.



Mes compétences :

Achat

International

Stratégie

Créativité

Leadership