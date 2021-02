Boris MARTIN

Maitrisant la chaine graphique et avec une excellente connaissance des matériaux, je suis un expert des techniques de fabrication de mobiliers, décors, petites série et aménagement de point de vente. Je veux mettre à profit mon expérience au sein dune équipe dynamique et professionnelle.

Fort de ma dernière expérience en shop fitting pour le compte dHammerson sur laménagement des parties communes de la nouvelle aile du centre commercial des 3 Fontaines à Cergy qui a reçu le JANUS du commerce, je veux mettre à profit mon expérience au sein dune équipe dynamique et professionnelle.