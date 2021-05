Boris SALHAJI

Titulaire d’un BTS métiers de l’audiovisuel, option technique d’ingénierie et exploitation des équipements.



Je suis aguerri dans le domaine du tournage télévisé multi-caméras et l’exploitation des régies, qu’il s’agisse de cars régie, de régie flight ou fixe mais aussi dans la captation et le montage vidéo



Je suis passionné par la réalisation vidéo multi-caméras, j'en fais d'ailleurs une perspective professionnelle. J'ai participé à la session 2009 du concours d'entrée du département réalisation de la FEMIS.



Je suis également formateur (certification de l’université France Télévisions)



mes compétences sont:



Maitrise des techniques et équipements de reportage audiovisuel



Connaissances solides du montage software NLE ( Adobe premiere pro, after effects)



Maitrise du câblage de régie vidéo et régie son



Maitrise de la mise en oeuvre d’un plateau télévisuel (installation et exploitation)



Utilisation de mélangeur vidéo ( Sony, grass valley, trickster...)



Utilisation de table de mixage audio



Maitrise du système VSM (virtual studio manager lawo)



Maitrise des systèmes Miranda kaleido



Maitrise de roll call, roll map, gestion de GLU (SAM ex snell&wilcox)



Maitrise des systèmes EVS ( serveur XT, XS. Xfile, xtacess, IP director, remote installer... système IPEdit)



Maitrise du serveur K2 solo grass valley



Maitrise de la correction colorimétrique en direct



Connaissance solide de la mise en place de système de caméra HF.



Traitement informatique d’images ( Photoshop)



