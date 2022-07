Boris TOUTCHA (BORIS TOUTCHA )

Je suis un jeune étudiants camerounais de 24 ans en fin de formation dans les domaines de la production l'utilisation et la distribution du gaz naturel. Au cours de ma formation, j'ai acquis d'importantes informations sur le processus d'exploration et de production pétrolière et gazière . Etant un grand passionné de cuisine, je suis très rigoureux et soigné dans façon de travailler et mon esprit d'empathie et solidarité vous seront bénéfiques.