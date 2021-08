Boualem BELHANDOUZ

B-land est une société Française spécialisée dans les concepts uniques, aux designs novateurs et avant-gardistes. Nous nous efforçons de répondre aux demandes de marchés en constante évolution.



Nos points Forts



B-LAND est notre marque de vêtements dédiée au sport alliant la fonctionnalité, la recherche technique textile et le design de pointe. La marque B-LAND est située en France. Nous développons en étroite collaboration avec une équipe stylistique, également localisée en France.



L'équipe de B-LAND met tout en œuvre pour que chaque idée exclusive devienne une réalisation innovante, ergonomique, efficace et avec un prix adapté : pour VOUS faire bénéficier de produits uniques avec la meilleure qualité.



Actuellement nous recherchions a développer notre réseau de distribution pour nos produits ; Le TWIST CUT GOLF & RUGBY ; LE G-FIT URBAN & GOLF et le T1, venez les découvrir sur notre site :

www.b-landgolf.com et n'hésitez pas â nous contacter car vous pouvez rejoindre notre équipe

contact@b-landgolf.com



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Evénementiel

golf

Voyages

Informatique

Gestion de projet

Management