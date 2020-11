Boualem OUZRIAT

Médecin généraliste en 1987, convincu de la noblesse du métier la médecine m'a ouvert les yeux pour voir la réalité sociale de la population et conscient des embuches qui entravaient toujours la promotion de la santé en faveur des populations vulnérables et aussi à l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé, je me suis orienté vers les fonctions technico-administratives, donc être au centre de décision pour contribuer à changer les choses.

Actuellement j'exerce la fonction de médecin inspecteur en chef coordinateur au niveau de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Boumerdes Algérie



Mes compétences :

Audace

Communication

Humanitaire