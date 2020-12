Bouali BADREDDINE

Diplômé de l’école Nationale d’Ingénieurs de Tunis en 1990 en Génie Civil option Bâtiment, j’ai démarré ma carrière en 1990, en tant qu’Ingénieur d’étude et de suivie des travaux au sein d'une entreprise de bâtiment et travaux public pendant une période d’une année. Ensuite et depuis en 1991 j’étais recruté par le Ministère de l’équipement. A cet effet , J’ai acquis d’ une expérience de plus de vingt six années dans le domaine des études, du suivi et de contrôle des travaux et de gestion des projets de bâtiment et travaux publics (d’infrastructures routière, ,exploitations des carrières, construction des barrages….) au sein du ministère de l'équipement .de même, j'ai acquis d'une expérience dans le domaine de sécurité de chantier lors de mon détachement d’une période de six ans au sein de la caisse de sécurité sociale en Tunisie. en outre durant toute cette période, J'ai bénéficié d’une large expérience dont J’ai conduit au cours de ma carrière plusieurs missions d’études de contrôle et d’Assistance Technique et de gestion de divers projets de bâtiment notamment dans le domaine hospitalière, universitaire, sportives .... Autres bâtiments civils et des projets routiers.

Par ailleurs, durant la période 1995 au 2001, J’ai assuré la direction de prévention et d audit de sécurité des chantiers de BTP au sein de la Caisse de sécurité sociale à la quelle j ai effectué des missions de contrôle et d'audit de sécurité dans toute les chantiers de BTP sur toute la territoire du pays ( barrage, route; port ; aéroport, industriel ....etc). ..

Depuis 2001, j’ai assuré la Direction des unités de gestion par objectif chargé pour le suivie et le contrôle des travaux de construction des projets de bâtiment civil au sein du ministère de l’équipement et de l"habitat en Tunisie.



Mes compétences :

Sécurité au travail