Bouarguioun NOURA

De Formation Bac+5. ayant des compétences organisationnelles, de la rigueur, une grande autonomie et une bonne aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés (agences emploi, direction, production, RH).



j'occupe actuellement le poste assistante RH chargée de :

• Collecte des éléments administratifs pour la bonne tenue des dossiers RH

• Le sourcing sur les bases de données internes et externes.

• La gestion des candidatures.

• Gérer la paie, pointage, les congés,

• Préparer les contrats de travail,

• Réaliser les documents administratifs à destination des collaborateurs,

• Réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux (CNSS, Mutuelle)

• Assurer le suivi administratif des dossiers des intérimaires (contrats, congés...)

• Divers travaux de copies, classement, archivage, appels téléphoniques



Mon objectif est d'Evoluer au sein d'une équipe dynamique; et mettre en profit mes compétences et ma motivation.



Mes compétences :

La polyvalance

Le travail en equipe

L'intergration et l'adaptation au climat de la soc